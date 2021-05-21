***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçim neticesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Şehriban Nihan ATASAGUN'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Nazlı Asuman ESİN'in seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937186BIST