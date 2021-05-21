***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.05.2021 14:24
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.04.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçim neticesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sayın Şehriban Nihan ATASAGUN'un ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na Sayın Nazlı Asuman ESİN'in seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937186
BIST
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|SONME
|38,64
|7.401.525
|% 9,96
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|MERKO
|6,21
|12.897.573
|% 9,91
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|FENER
|34,30
|465.255.222
|% 9,65
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|ATEKS
|41,60
|8.364.933
|% 8,33
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|HATEK
|21,06
|11.656.992
|% 8,28
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|ISBIR
|8.460,20
|8.126.942
|% -10,00
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|BRMEN
|2,35
|411.903
|% -8,20
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|BASCM
|12,22
|57.154
|% -6,79
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|SAYAS
|31,10
|57.210.028
|% -6,61
|
|ISBTR
|38.499,90
|236.999
|% -5,83
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|GARAN
|8,21
|678.729.849
|% -0,24
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|JANTS
|89,55
|602.263.203
|% 1,94
|
|KRDMD
|8,17
|595.851.326
|% 1,87
|
|TUPRS
|102,40
|587.491.842
|% 2,20
|
|BJKAS
|7,67
|563.353.638
|% 6,38
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|YKBNK
|2,18
|372.590.773
|% -0,46
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|EKGYO
|1,98
|264.161.189
|% 1,02
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|GARAN
|8,21
|678.729.849
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,67
|563.353.638
|% 6,38
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|GSRAY
|3,63
|262.775.466
|% 5,52
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|15:39
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3777
|8,3796
|% -0,01
|
|Euro
|10,2245
|10,2312
|% -0,30
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|Sterlin
|11,8588
|11,9183
|% 0,02
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|Frank
|9,2893
|9,3452
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2272
|2,2384
|% -0,04
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|Alış
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|Altın Ons
|1.887
|1.887
|9,90
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|Altın Gr.
|508
|508
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.351
|3.402
|16,00
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|Tam
|3.336
|3.422
|12,51
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|Yarım
|1.612
|1.655
|6,05
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|Çeyrek
|809
|828
|3,02
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|Gümüş.Ons
|27,88
|27,90
|0,14
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|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|0,02
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|B. Petrol
|66,07
|66,07
|0,96
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