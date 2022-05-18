***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.02.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan 53.000 ton/yıl kapasiteli Formaldehit (%37) Üretim Tesisi yatırımı kapsamında Şirketimiz, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapılmış olan teşvik belgesi başvurusu sonucunda, yatırım bedeli yaklaşık 87.755.000 TL olan yatırım ile ilgili, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu 536362 numaralı "Yatırım Teşvik Belgesi" ‘ni almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031038BIST