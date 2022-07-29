***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.07.2022 17:28
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılında Orma Orman Mahsulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, bağlı ortaklığımız Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi''den olan elektrik alışlarının toplam tutarının, şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satılan malın maliyeti tutarına oranının % 10'u aşacağı öngörülmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince hazırlanan ve Şirketimiz 29/07/2022 tarih ve 17 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, 2022 yılı "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor"unun sonuç bölümüne göre 2022 yılında Orma Orman Mahsulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Orma" veya "Şirket")‘nin Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketin ("Göltaş Enerji")'den olan elektrik alışlarının toplam tutarının, son aylarda elektrik fiyatlarında değişimlerle birlikte şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satılan malın maliyeti tutarına oranının % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, yaygın ve süreklilik arz eden elektrik alışlarının, önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049337
BIST
17:382.593
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 49,46
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.593
En Düşük
2.539
17:3817,9204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 17,8995
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
17:3818,2674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0090
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
17:381.013,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,43
|Açılış
|: 1.013,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler17:38
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|551.289.851
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|19.155.277
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|32.957.892
|% 9,86
|
|LIDFA
|8,85
|48.732.448
|% -9,97
|
|KZBGY
|70,85
|12.552.721
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|DOBUR
|58,45
|14.071.995
|% -9,94
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|THYAO
|50,40
|2.739.148.535
|% 1,41
|
|SASA
|44,42
|1.793.021.103
|% 6,37
|
|SISE
|21,92
|1.610.066.024
|% 3,20
|
|FROTO
|303,00
|1.324.979.043
|% 6,32
|
|TUPRS
|266,90
|1.106.676.052
|% 3,73
|
|EKGYO
|3,09
|760.292.698
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,71
|332.925.877
|% 6,21
|
|YKBNK
|4,74
|807.338.204
|% 2,16
|
|ODAS
|3,73
|459.900.735
|% 0,27
|
|AKBNK
|8,60
|1.061.686.304
|% 1,06
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9098
|17,9204
|% -0,01
|
|Euro
|18,2479
|18,2674
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,6257
|21,7342
|% -0,68
|
|Frank
|18,6704
|18,7829
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7556
|4,7794
|% -0,10
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|3,04
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.711
|6.812
|2,00
|
|Tam
|6.745
|6.816
|-18,00
|
|Yarım
|3.286
|3.332
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,13
|20,16
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,16
|
Seans Raporu
17:38
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48, 07 artarak (% 2.15 ) 2, 287
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17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHGZT, ICBCT, YAYLA, UZERB, BEYAZ, UTPYA, KRPLS
-
17:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, EMNIS, LIDFA, KZBGY, DOBUR
-
17:53
KRGYO, KRPLS, AGHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:53
SERVE, IDGYO, DENGE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında