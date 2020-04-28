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***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.04.2020 12:47
GÜNCEL HABERLER



***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Orkav Orman ve Tarım Sanayi Hammadde Üretim A.Ş Orman ve Tarım Sanayinin ihtiyacı hammaddeleri üretmek 1000000 249.830,60 TRY 24,98 İştirak
Enat Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş Endüstriyel Ağaç Ytiştirilmesi 12789000 1278900 TRY 10 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840687


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAPIL 13,20 45.520.267 % 10,00  
UZERB 3,08 272.580 % 10,00  
TKURU 11,33 603.889 % 10,00  
SONME 5,94 2.485.653 % 10,00  
MPARK 16,30 266.608.182 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7048 8,7484 % 0,54  
Frank 7,1533 7,1964 % 0,29  
Riyal 1,8551 1,8644 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.710 1.711 -3,80  
Altın Gr. 384 384 -1,33  
Cumhuriyet 2.459 2.516 -9,00  
Tam 2.524 2.578 -9,20  
Yarım 1.229 1.260 -4,50  
Çeyrek 617 630 -2,30  
Gümüş.Ons 15,13 15,16 -0,05  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,01  
B. Petrol 23,38 23,38 0,31  
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