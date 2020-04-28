***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiOrkav Orman ve Tarım Sanayi Hammadde Üretim A.Ş Orman ve Tarım Sanayinin ihtiyacı hammaddeleri üretmek 1000000 249.830,60 TRY 24,98 İştirakEnat Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş Endüstriyel Ağaç Ytiştirilmesi 12789000 1278900 TRY 10 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840687BIST