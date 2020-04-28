***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.04.2020 12:47
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Orkav Orman ve Tarım Sanayi Hammadde Üretim A.Ş Orman ve Tarım Sanayinin ihtiyacı hammaddeleri üretmek 1000000 249.830,60 TRY 24,98 İştirak
Enat Endüstriyel Ağaç Tarımı Sanayi ve Ticaret A.Ş Endüstriyel Ağaç Ytiştirilmesi 12789000 1278900 TRY 10 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840687
BIST
13:09101.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 268,89
|Açılış
|: 101.543
|
|Önceki Kapanış
|: 101.267
|
101.918
En Düşük
100.664
13:096,9945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9983
En Düşük
6,9799
13:097,6070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6150
En Düşük
7,5499
13:09384,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,88
|Açılış
|: 384,40
|
|Önceki Kapanış
|: 385,28
|
385,57
En Düşük
380,56
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|13,20
|45.520.267
|% 10,00
|
|UZERB
|3,08
|272.580
|% 10,00
|
|TKURU
|11,33
|603.889
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.485.653
|% 10,00
|
|MPARK
|16,30
|266.608.182
|% 9,99
|
|CASA
|18,09
|382.652
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|238.866
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,52
|69.997
|% -9,57
|
|BMELK
|2,85
|538.595
|% -9,52
|
|MZHLD
|13,23
|53.240
|% -5,50
|
|ECILC
|5,26
|684.962.400
|% 2,94
|
|GARAN
|8,46
|597.060.317
|% 1,20
|
|THYAO
|10,82
|429.314.730
|% 0,00
|
|ASELS
|27,44
|337.873.492
|% -0,15
|
|MPARK
|16,30
|266.608.182
|% 9,99
|
|ECILC
|5,26
|684.962.400
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,13
|164.217.946
|% 0,47
|
|GARAN
|8,46
|597.060.317
|% 1,20
|
|TSKB
|1,06
|60.746.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,52
|194.861.844
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7048
|8,7484
|% 0,54
|
|Frank
|7,1533
|7,1964
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-3,80
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.459
|2.516
|-9,00
|
|Tam
|2.524
|2.578
|-9,20
|
|Yarım
|1.229
|1.260
|-4,50
|
|Çeyrek
|617
|630
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,16
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
|
|B. Petrol
|23,38
|23,38
|0,31
|