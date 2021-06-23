***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviŞehriban Nihan ATASAGUN Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 31.03.1991 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU BAŞKANI, GÖLTAŞ HAZIR BETON YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC.A.Ş. ,GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ,GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARETA.Ş.,ELMATAŞ A.Ş. ,ELMA SU A.Ş. VE ORKAV A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE MURAHHAS ÜYEDİR. Evet Bağımsız Üye DeğilNazlı Asuman ESİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tıp Doktoru 25.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet Bağımsız Üye DeğilNeslihan DEMİREL Kadın Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 25.03.1995 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU ÜYESİ, GÖLTAŞ HAZIR BETON YAPI ELEMANLARI SAN VE TİC.A.Ş., GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş., GÖLTAŞ ÇİMENTO A.Ş. 'DE MURAHHAS ÜYEDİR. Evet Bağımsız Üye DeğilÖmer ÇİVRİL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Esnaf 25.03.2000 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Tespiti KomitesiUMMAHAN BİNHAN KESİCİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi GÖLYATIRIM HOLDİNG A.Ş.'DE ,GÖLTAŞ HAZIR BETON YAPI ELEMANLARI SAN VE TİC.A.Ş. ,GÖLTAŞ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. , GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ ve TİCARETA.Ş VE ORKAV A.Ş.'DE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISIDIR. Evet Bağımsız Üye DeğilÇETİN BOZCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Sanayici 20.04.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943751BIST