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***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

29.07.2020 18:29
GÜNCEL HABERLER



***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/03/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/07/2020
Karar Sayısı
2020/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET  RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM  KURULU'NUN
 KARAR TARİHİ: 29.07.2020
  K A R A R S A Y I S I : 2 0 2 0 / 1 8
     SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI   SERMAYE PİYASASINDA  FİNANSAL  RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.  MADDESİ GEREĞİ  SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 29.07.2020 tarih ve 2020/18 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 30 Haziran 2020 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun  tarafımızca  incelendiğini, 
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli  konularda  gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih  itibariyle  yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik  içermediğini, 
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide finansal  tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal  durumu ve kar ve zararı ile  ilgili gerçeği dürüst birbiçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
    
  
Saygılarımızla
Ömer ÇİVRİL
                        
Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesinansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863625


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Tam 2.973 3.018 40,00  
Yarım 1.443 1.469 15,20  
Çeyrek 724 737 8,90  
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