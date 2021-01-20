***ORMA* *PAPIL* *PSDTC* *ISBIR* *MAALT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ORMA******PAPIL******PSDTC******ISBIR******MAALT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler ISBIR, MAALT, ORMA, PAPIL, PSDTCSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***ISBIR 1 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E TURGUT KARAKOÇ 576,720MAALT 2 MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. E SULTAN KARACA 3,500ORMA 3 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E ZUHAL ATAR 42.787,093PAPIL 4 PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş. E INVESTCO HOLDİNG A.Ş. 3.437.000,000PSDTC 5 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. E CEM ÖZTÜRE 9.423,232PSDTC 6 PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. E ECMEL ÖZTÜRE 9.423,150(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903503BIST