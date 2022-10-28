***ORMA* *PSGYO* *DOGUB* *ORGE* *KZBGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ORMA******PSGYO******DOGUB******ORGE******KZBGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler DOGUB, KZBGY, ORGE, ORMA, PSGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***DOGUB 1 DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. E SEMİH ÇETİN 30.000,000KZBGY 2 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 119.440,000KZBGY 3 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 373.533,750KZBGY 4 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E BİLAL TUĞRUL 1.240.093,750KZBGY 5 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E EMRE DEĞİRMENCİ 1.813,750KZBGY 6 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E EMRE DEĞİRMENCİ 7.131,250KZBGY 7 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E EMRE DEĞİRMENCİ 37.500,000KZBGY 8 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 143.125,000KZBGY 9 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FARUK HACIHALİLOĞLU 680.000,000KZBGY 10 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E HALUK BAHADIR 213.750,000KZBGY 11 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 900,000KZBGY 12 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 33.240,000KZBGY 13 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E KAAN YILDIZ 170.182,500KZBGY 14 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E LEVENT SAROĞLU 1.091.046,250KZBGY 15 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 5.712,500KZBGY 16 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 203.868,750KZBGY 17 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SAVAŞ AYDIN 115.000,000KZBGY 18 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SONER SİNOP 598.187,500KZBGY 19 KIZILBÜK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E YUNUS TUĞRUL 1.615.165,000ORGE 20 ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. E MURAT TOPUZOĞLU 0,600ORMA 21 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E MUSTAFA DANACI 11.285,714PSGYO 22 PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E FATİH ERDOĞAN 33.333.334,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075007BIST