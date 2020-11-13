***ORMA* *RYSAS* *EUKYO* *HALKB* *PKART* *BALAT* *BMELK* *KUTPO* *ERSU* *PGSUS* *AKSUE* *AKSGY* *EREGL* *RHEAG* *DENGE* *KRGYO* *KRONT*** MERKEZİ KAYIT
13.11.2020 17:00
***ORMA******RYSAS******EUKYO******HALKB******PKART******BALAT******BMELK******KUTPO******ERSU******PGSUS******AKSUE******AKSGY******EREGL******RHEAG******DENGE******KRGYO******KRONT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKSGY, AKSUE, BALAT, BMELK, DENGE, EREGL, ERSU, EUKYO, HALKB, KRGYO, KRONT, KUTPO, ORMA, PGSUS, PKART, RHEAG, RYSAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AKSGY 1 AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 171.189,000
AKSUE 2 AKSU ENERJI VE TICARET A.S. E ALPER ATABAY 4.249,655
BALAT 3 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E ABDULLAH GÖKTEPE 3.528,000
BMELK 4 BOMONTI ELEKTIRIK MÜHENDISLIK MÜSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. E AHMET ÖZEL 2.400,000
DENGE 5 DENGE YATIRIM HOLDING A.S. E ACK GLOBAL GAYRIMENKUL INSAAT TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 100.000,000
EREGL 6 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E HASIP ÖZDAMAR 57,350
EREGL 7 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E MÜNEVVER TASDELEN 40,050
EREGL 8 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E SAIT BEKTAS 384,166
ERSU 9 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. E TAHSIN ÇAKI 73.000,000
EUKYO 10 EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MUSTAFA AKIN 2.100,000
HALKB 11 TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. E FATIH ÖZDEMIR 20.000,000
KRGYO 12 KÖRFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ENDER GÜÇLÜ 143.326,000
KRONT 13 KRON TELEKOMÜNIKASYON HIZMETLERI A.S. E GÖKHAN DURAK 50.000,000
KUTPO 14 KÜTAHYA PORSELEN SANAYI A.S. E FATIH ÖZDEMIR 1.650,000
ORMA 15 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E GÖKHAN DURAK 65.147,000
PGSUS 16 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. E FATIH ÖZDEMIR 2.200,000
PKART 17 PLASTIK KART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SANAYI TICARET A.S. E GÖKHAN DURAK 69.000,000
RHEAG 18 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E FATIH ÖZDEMIR 16.937,000
RHEAG 19 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ISMAIL HAKKI ARSLAN 369.627,000
RYSAS 20 REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. E FATIH ÖZDEMIR 6.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888442
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