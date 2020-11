***ORMA* *RYSAS* *EUKYO* *HALKB* *PKART* *BALAT* *BMELK* *KUTPO* *ERSU* *PGSUS* *AKSUE* *AKSGY* *EREGL* *RHEAG* *DENGE* *KRGYO* *KRONT*** MERKEZİ KAYIT









***ORMA******RYSAS******EUKYO******HALKB******PKART******BALAT******BMELK******KUTPO******ERSU******PGSUS******AKSUE******AKSGY******EREGL******RHEAG******DENGE******KRGYO******KRONT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKSGY, AKSUE, BALAT, BMELK, DENGE, EREGL, ERSU, EUKYO, HALKB, KRGYO, KRONT, KUTPO, ORMA, PGSUS, PKART, RHEAG, RYSASSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AKSGY 1 AKIS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E TAHSIN ÇAKI 171.189,000AKSUE 2 AKSU ENERJI VE TICARET A.S. E ALPER ATABAY 4.249,655BALAT 3 BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. E ABDULLAH GÖKTEPE 3.528,000BMELK 4 BOMONTI ELEKTIRIK MÜHENDISLIK MÜSAVIRLIK INSAAT TURIZM VE TICARET A.S. E AHMET ÖZEL 2.400,000DENGE 5 DENGE YATIRIM HOLDING A.S. E ACK GLOBAL GAYRIMENKUL INSAAT TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 100.000,000EREGL 6 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E HASIP ÖZDAMAR 57,350EREGL 7 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E MÜNEVVER TASDELEN 40,050EREGL 8 EREGLI DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI T.A.S. E SAIT BEKTAS 384,166ERSU 9 ERSU MEYVE VE GIDA SANAYI A.S. E TAHSIN ÇAKI 73.000,000EUKYO 10 EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E MUSTAFA AKIN 2.100,000HALKB 11 TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. E FATIH ÖZDEMIR 20.000,000KRGYO 12 KÖRFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ENDER GÜÇLÜ 143.326,000KRONT 13 KRON TELEKOMÜNIKASYON HIZMETLERI A.S. E GÖKHAN DURAK 50.000,000KUTPO 14 KÜTAHYA PORSELEN SANAYI A.S. E FATIH ÖZDEMIR 1.650,000ORMA 15 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E GÖKHAN DURAK 65.147,000PGSUS 16 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S. E FATIH ÖZDEMIR 2.200,000PKART 17 PLASTIK KART AKILLI KART ILETISIM SISTEMLERI SANAYI TICARET A.S. E GÖKHAN DURAK 69.000,000RHEAG 18 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E FATIH ÖZDEMIR 16.937,000RHEAG 19 RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ISMAIL HAKKI ARSLAN 369.627,000RYSAS 20 REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK TICARET A.S. E FATIH ÖZDEMIR 6.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888442BIST