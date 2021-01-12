***ORMA* *SAFKR* *SRVGY* *ISGYO* *IHLAS* *SNGYO* *VKGYO* *AKSUE* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***ORMA******SAFKR******SRVGY******ISGYO******IHLAS******SNGYO******VKGYO******AKSUE******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKSUE, AYES, IHLAS, ISGYO, ORMA, SAFKR, SNGYO, SRVGY, VKGYOSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AKSUE 1 AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 4.000,000AYES 2 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E ALİ ÇETİN BEZİRKAN 65.013,300IHLAS 3 İHLAS HOLDİNG A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 100.000,000ISGYO 4 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SENA YILDIRIM 200.000,000ORMA 5 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E ERAY ÇANKARA 5.924,000ORMA 6 ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SAN. VE TİC. A.Ş. E ŞERİFE TÜLAY KARAKAYA 7.466,660SAFKR 7 SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ERDOĞAN ERDİL 500.000,000SNGYO 8 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 20.000,000SNGYO 9 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SABAHATTİN REHA ŞEN 100.000,000SNGYO 10 SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SENA YILDIRIM 662.585,000SRVGY 11 SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SENA YILDIRIM 185,000VKGYO 12 VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E SENA YILDIRIM 368,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901586BIST