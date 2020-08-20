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***ORMA* *TIRE* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

20.08.2020 16:41
GÜNCEL HABERLER


Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E AYNUR ÖTÜGEN 5.821,000
ORMA 2 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E ZÜBEYDE AYSU BARANOGLU 2.500,000
TIRE 3 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E EMINE KARAK 475,658

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870394


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZBAL 4,40 64.219.028 % 10,00  
DGGYO 10,67 11.493.797 % 10,00  
KLNMA 46,20 16.644.443 % 10,00  
BERA 8,47 31.453.485 % 10,00  
KENT 2.244,10 4.519.617 % 10,00  
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17:54 Alış Satış %  
Dolar 7,3480 7,3500 % 0,84  
Euro 8,6999 8,7076 % 0,80  
Sterlin 9,6382 9,6865 % 1,17  
Frank 8,0485 8,0970 % 1,38  
Riyal 1,9537 1,9635 % 0,76  
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17:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.944 1.945 16,18  
Altın Gr. 457 458 5,10  
Cumhuriyet 3.033 3.079 -72,00  
Tam 3.018 3.095 -65,80  
Yarım 1.459 1.497 -31,83  
Çeyrek 732 749 -15,92  
Gümüş.Ons 27,18 27,22 0,49  
Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,12  
B. Petrol 44,84 44,84 -0,53  
Seans Raporu 17:54
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