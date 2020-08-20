***ORMA* *TIRE* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
20.08.2020 16:41
Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E AYNUR ÖTÜGEN 5.821,000
ORMA 2 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E ZÜBEYDE AYSU BARANOGLU 2.500,000
TIRE 3 MONDI TIRE KUTSAN KAGIT VE AMBALAJ SANAYI A.S. E EMINE KARAK 475,658
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870394
BIST
17:541.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.125
|
1.132
En Düşük
1.114
17:547,3500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0614
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3546
En Düşük
7,2632
17:548,7076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0692
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7168
En Düşük
8,6034
17:54459,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 6,70
|Açılış
|: 459,17
|
|Önceki Kapanış
|: 452,52
|
460,05
En Düşük
450,58
BIST En Aktif Hisseler17:54
|OZBAL
|4,40
|64.219.028
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|11.493.797
|% 10,00
|
|KLNMA
|46,20
|16.644.443
|% 10,00
|
|BERA
|8,47
|31.453.485
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|TKURU
|80,10
|3.591.782
|% -10,00
|
|GLRYH
|17,47
|64.385.642
|% -9,99
|
|KLGYO
|5,87
|174.837.159
|% -9,97
|
|RTALB
|52,40
|950.143.344
|% -9,97
|
|NIBAS
|19,05
|54.674
|% -9,97
|
|TUPRS
|92,10
|4.138.745.234
|% 7,16
|
|PETKM
|4,65
|3.929.081.940
|% 9,93
|
|GARAN
|7,16
|1.039.220.018
|% -1,65
|
|RTALB
|52,40
|950.143.344
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,03
|867.898.820
|% -1,46
|
|PETKM
|4,65
|3.929.081.940
|% 9,93
|
|EKGYO
|2,03
|867.898.820
|% -1,46
|
|ZOREN
|2,91
|646.481.013
|% 9,81
|
|KRDMD
|3,07
|606.436.227
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,55
|261.816.248
|% 3,33
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3480
|7,3500
|% 0,84
|
|Euro
|8,6999
|8,7076
|% 0,80
|
|Sterlin
|9,6382
|9,6865
|% 1,17
|
|Frank
|8,0485
|8,0970
|% 1,38
|
|Riyal
|1,9537
|1,9635
|% 0,76
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|16,18
|
|Altın Gr.
|457
|458
|5,10
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.018
|3.095
|-65,80
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|-31,83
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,92
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,12
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,53
|
Seans Raporu
17:54
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