GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ORMA* *YESIL* *GSDHO* *TKFEN* *ODAS* *PEKGY* *YBTAS* *MRSHL* *ASELS* *PENGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

02.03.2020 16:34
GÜNCEL HABERLER



***ORMA******YESIL******GSDHO******TKFEN******ODAS******PEKGY******YBTAS******MRSHL******ASELS******PENGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ASELS, GSDHO, MRSHL, ODAS, ORMA, PEKGY, PENGD, TKFEN, YBTAS, YESIL

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
ASELS 1 ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. E OKTAY SARI 10.000,000
GSDHO 2 GSD HOLDING A.S. E OKTAY SARI 10.000,000
MRSHL 3 MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. E MUSTAFA NUSRET ULUSOY 3,745
ODAS 4 ODAS ELEKTRIK ÜRETIM SANAYI TICARET A.S. E OKTAY SARI 0,600
ORMA 5 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E MEHMET KURT 31.599,992
PEKGY 6 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E OKTAY SARI 100.000,000
PENGD 7 PENGUEN GIDA SANAYI A.S. E OKTAY SARI 250.000,000
TKFEN 8 TEKFEN HOLDING A.S. E YUSUF ELÖNÜ 1.580,000
YBTAS 9 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E VESILE EYNIHAN 0,880
YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E VESILE EYNIHAN 3,600
YESIL 11 YESIL YATIRIM HOLDING A.S. E OKTAY SARI 12.500,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823323


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:41107.286
Değişim :  1,22% |  1.292,59
Açılış :  108.379  
Önceki Kapanış :  105.994  
En Yüksek
109.405 En Düşük
106.425
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 5,52 46.660.698 % 20,00  
ASUZU 12,20 79.928.366 % 19,96  
KARSN 1,98 570.053.630 % 18,56  
OYAYO 4,46 19.557.167 % 14,95  
BRYAT 70,80 9.255.500 % 14,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9256 7,9653 % -0,51  
Frank 6,4828 6,5219 % 0,78  
Riyal 1,6541 1,6624 % -0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.600 1.600 21,17  
Altın Gr. 320 320 3,82  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,72 16,76 0,12  
Gümüş Gr. 3,35 3,35 0,02  
B. Petrol 50,42 50,42 0,75  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru