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***ORMA* *YONGA* *SKBNK* *LUKSK* *ULAS* *PEKGY* *YBTAS* *BTCIM* *BURVA* *KRDMD* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm

05.08.2020 17:03
GÜNCEL HABERLER



***ORMA******YONGA******SKBNK******LUKSK******ULAS******PEKGY******YBTAS******BTCIM******BURVA******KRDMD******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
İlgili Şirketler BTCIM, BURVA, KRDMD, LUKSK, ORMA, OYAKC, PEKGY, SKBNK, ULAS, YBTAS, YONGA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BTCIM 1 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E MUSTAFA ÖZKALAY 7.744,934
BURVA 2 BURÇELIK VANA SANAYII VE TICARET A.S. E BURÇELIK BURSA ÇELIK DÖKÜM SANAYI A.S. 330.645,000
KRDMD 3 KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S. D GRUBU E ÖZCAN KILIÇ 1.500.000,000
LUKSK 4 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E ORHAN CERTEL 26.000,000
ORMA 5 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E HAKAN ALAY 0,018
OYAKC 6 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E ABDULKADIR TUNCAY 33,120
PEKGY 7 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ALI ÜTEBAY 75.000,000
SKBNK 8 SEKERBANK T.A.S. E INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 0,767
ULAS 9 ULASLAR TURIZM YATIRIMLAR VE DAYANIKLI TÜKETIM MALLARI TIC. PAZ. A.S. E ORHAN CERTEL 300.000,000
YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SABAN DÜSMEZ 0,560
YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SABAN DÜSMEZ 0,933
YONGA 12 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E FEHAMETTIN TASKAYA 100.000,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865408


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 30,58 5.451.551 % 10,00  
KLGYO 7,92 30.226.269 % 10,00  
TRKCM 3,96 419.433.107 % 10,00  
AVISA 13,99 8.560.321 % 9,98  
LUKSK 21,86 3.593.273 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,2266 9,2729 % 2,86  
Frank 7,7350 7,7816 % 3,04  
Riyal 1,8701 1,8794 % 2,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.044 2.045 25,18  
Altın Gr. 463 463 15,78  
Cumhuriyet 3.111 3.158 131,00  
Tam 3.125 3.174 103,10  
Yarım 1.517 1.549 52,70  
Çeyrek 761 776 25,30  
Gümüş.Ons 26,99 27,02 1,00  
Gümüş Gr. 6,10 6,10 0,34  
B. Petrol 46,06 46,06 1,63  
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