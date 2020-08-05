***ORMA* *YONGA* *SKBNK* *LUKSK* *ULAS* *PEKGY* *YBTAS* *BTCIM* *BURVA* *KRDMD* *OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm









***ORMA******YONGA******SKBNK******LUKSK******ULAS******PEKGY******YBTAS******BTCIM******BURVA******KRDMD******OYAKC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusuİlgili Şirketler BTCIM, BURVA, KRDMD, LUKSK, ORMA, OYAKC, PEKGY, SKBNK, ULAS, YBTAS, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BTCIM 1 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E MUSTAFA ÖZKALAY 7.744,934BURVA 2 BURÇELIK VANA SANAYII VE TICARET A.S. E BURÇELIK BURSA ÇELIK DÖKÜM SANAYI A.S. 330.645,000KRDMD 3 KARDEMIR KARABÜK DEMIR ÇELIK SANAYI VE TICARET A.S. D GRUBU E ÖZCAN KILIÇ 1.500.000,000LUKSK 4 LÜKS KADIFE TICARET VE SANAYI A.S. E ORHAN CERTEL 26.000,000ORMA 5 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E HAKAN ALAY 0,018OYAKC 6 OYAK ÇIMENTO FABRIKALARI A.S. E ABDULKADIR TUNCAY 33,120PEKGY 7 PEKER GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ALI ÜTEBAY 75.000,000SKBNK 8 SEKERBANK T.A.S. E INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION 0,767ULAS 9 ULASLAR TURIZM YATIRIMLAR VE DAYANIKLI TÜKETIM MALLARI TIC. PAZ. A.S. E ORHAN CERTEL 300.000,000YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SABAN DÜSMEZ 0,560YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E SABAN DÜSMEZ 0,933YONGA 12 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E FEHAMETTIN TASKAYA 100.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865408BIST