***ORMA* *YONGA* *YESIL* *BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
28.02.2020 16:45
***ORMA******YONGA******YESIL******BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BTCIM, ORMA, YESIL, YONGA
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BTCIM 1 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E MUZAFFER CEYHAN 21,200
ORMA 2 ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SAN. VE TIC. A.S. E ETHEM GÜLERYÜZ 8.708,112
YESIL 3 YESIL YATIRIM HOLDING A.S. E OKTAY SARI 40.000,000
YONGA 4 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E ALI KESER 1.656,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822823
BIST
17:52105.772
En Yüksek
|Değişim
|: -4,21%
|| -4.646,70
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
17:526,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0444
|Açılış
|: 6,2330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
17:526,8455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0238
|Açılış
|: 6,8360
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
17:52324,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -1,68
|Açılış
|: 324,54
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,88
|46.743.843
|% 14,79
|
|HUBVC
|25,96
|17.432.742
|% 12,22
|
|LINK
|27,04
|8.354.420
|% 11,83
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|AVGYO
|1,51
|52.015.659
|% -11,70
|
|VERUS
|19,52
|4.716.024
|% -11,03
|
|BUCIM
|3,42
|1.675.393
|% -10,94
|
|BAGFS
|14,39
|16.768.220
|% -10,29
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|THYAO
|11,75
|1.657.339.740
|% -3,29
|
|ASELS
|27,68
|1.077.782.175
|% -1,07
|
|GARAN
|9,52
|575.379.211
|% -6,58
|
|AKBNK
|6,77
|315.933.099
|% -6,10
|
|ODAS
|1,94
|264.823.957
|% -4,90
|
|EKGYO
|1,38
|221.716.623
|% -6,12
|
|IHLGM
|1,22
|175.986.018
|% -5,43
|
|THYAO
|11,75
|1.657.339.740
|% -3,29
|
|ODAS
|1,94
|264.823.957
|% -4,90
|
|YKBNK
|2,32
|264.425.872
|% -5,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9823
|8,0224
|% 0,15
|
|Frank
|6,4165
|6,4551
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6569
|1,6652
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.618
|1.619
|-18,53
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.193
|-15,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,57
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,53
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,77
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|17,00
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,11
|
|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-1,68
|
Seans Raporu
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17:58SKTAS
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5660, 33 kaybederek (% -4.30 ) 125, 978
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17:56XU100
Endeks 105, 645 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 32 altında . İşlem hacmi 8, 823.00 milyon TL de
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17:55ULKER
Yüzde -7.60 oranında düşüşle 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 425, 183 adet işlem