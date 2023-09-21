***ORS* *DRS* *THH* *TUKAS* *DZE* *EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.09.2023 17:47
***ORS******DRS******THH******TUKAS******DZE******EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler [TUKAS]
İlgili Fonlar [DRS, DZE, ORS, THH]
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.08.2023 tarih ve E-12233903-305.05-41548 sayılı yazısı ile kurucusu ve yöneticisi olduğu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı Azimut Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Şemsiye Fon'a bağlı "Deniz Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)" unvanıyla kuruculuğunun devralınmasına Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmiştir. Bahse konu devir işlemi 20.09.2023 tarihi itibariyle devralınmıştır.
Devir işlemi sonrasında TUKAS GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. sermayesinde Azimut Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un %19,36 pay sahipliği de Deniz Portföy CCO Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a geçmiştir.
Bu işlemle birlikte kurucusu ve yöneticisi fonların toplam pay oranı 21.09.2023 tarihi itibariyle %19,71 dir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196700
BIST
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18:058.000
En Düşük
|Değişim
|: 3,64%
|| 280,64
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
8.000
18:0527,1084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1136
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
18:0528,9519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1865
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
18:051.671,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.671,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|211,20
|2.566.345.226
|% 10,00
|
|BERA
|16,06
|764.180.883
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.986.873
|% 10,00
|
|ATATP
|45,12
|249.105.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|SRVGY
|243,50
|139.013.504
|% -9,98
|
|ELITE
|52,50
|1.258.083.761
|% -9,33
|
|ULAS
|17,00
|5.579.789
|% -4,49
|
|KNFRT
|22,50
|200.532.320
|% -4,09
|
|PEGYO
|8,04
|58.956.247
|% -3,94
|
|THYAO
|232,60
|10.192.501.630
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,80
|7.506.331.665
|% 4,60
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,03
|2.213.007.920
|% 2,95
|
|ADESE
|2,27
|581.380.670
|% 6,57
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1005
|27,1135
|% 0,44
|
|Euro
|28,9100
|28,9351
|% 0,59
|
|Sterlin
|33,2390
|33,4057
|% 0,12
|
|Frank
|29,8981
|30,0782
|% 0,01
|
|Riyal
|7,2042
|7,2403
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-12,52
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.469
|-24,00
|
|Tam
|11.049
|11.147
|-3,00
|
|Yarım
|5.541
|5.597
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.798
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,33
|0,16
|
|B. Petrol
|93,92
|93,92
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59DZGYO
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 318, 362 adet işlem
-
17:58KZGYO
Yüzde 9.21 oranında artışla 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 616, 182 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde 6.48 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 272, 537 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 218, 02 artarak (% 2.67 ) 8, 371
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ISCTR, EKGYO