***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.10.2020 18:21
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında OSMEN.E payları 28/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884448
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 8,18
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
18:058,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0906
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
18:059,6705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1183
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
18:05501,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 6,74
|Açılış
|: 501,19
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,92
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|1.498,20
|104.090.159
|% 10,00
|
|KLNMA
|71,50
|30.524.677
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.052.609
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.069,80
|213.349
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|111.545
|% 9,99
|
|POLTK
|380,70
|984.110
|% -10,00
|
|DAGHL
|16,04
|3.062.309
|% -9,99
|
|YAPRK
|36,06
|1.602.526
|% -9,99
|
|UZERB
|45,64
|106.935
|% -9,98
|
|DAGI
|10,29
|94.729.603
|% -9,97
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|GARAN
|6,90
|1.186.533.303
|% 1,92
|
|RTALB
|47,80
|1.020.912.702
|% -3,47
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|SISE
|6,44
|955.396.959
|% 2,22
|
|TSKB
|2,11
|2.192.412.094
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,88
|1.000.366.348
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,73
|585.753.176
|% 2,98
|
|YKBNK
|2,16
|565.792.593
|% 3,35
|
|ALBRK
|1,71
|428.924.754
|% 9,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1673
|8,1740
|% 1,12
|
|Euro
|9,6620
|9,6705
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,6327
|10,6860
|% 1,29
|
|Frank
|8,9688
|9,0228
|% 1,13
|
|Riyal
|2,1703
|2,1812
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|6,70
|
|Altın Gr.
|502
|502
|8,04
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.368
|44,00
|
|Tam
|3.303
|3.386
|41,63
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|20,14
|
|Çeyrek
|801
|819
|10,07
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,13
|
|B. Petrol
|41,76
|41,76
|0,93
|