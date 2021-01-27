***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
27.01.2021 09:31
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [OSMEN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0753049 TL Teorik Fiyat: 38,965 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904547
BIST
10:461.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.532
10:467,3625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0186
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3863
En Düşük
7,3418
10:468,9507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0124
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
8,9851
En Düşük
8,9312
10:46437,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,70
|Açılış
|: 437,82
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler10:46
|GEDIK
|23,32
|58.119.367
|% 10,00
|
|INVEO
|161,80
|23.486.671
|% 9,99
|
|KONTR
|48,46
|59.499.772
|% 9,99
|
|LUKSK
|48,44
|4.345.502
|% 9,99
|
|QNBFL
|145,30
|1.274.717
|% 9,99
|
|POLTK
|397,40
|8.523.833
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|213.300
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|73.642
|% -9,97
|
|MERIT
|131,30
|114.231
|% -9,95
|
|KSTUR
|191,20
|405.726
|% -9,94
|
|KRDMD
|7,04
|422.907.590
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,55
|416.334.574
|% 0,39
|
|KARSN
|5,09
|355.565.191
|% 1,39
|
|GARAN
|9,40
|325.680.672
|% -1,26
|
|DOHOL
|3,98
|260.502.179
|% -1,49
|
|EKGYO
|2,55
|416.334.574
|% 0,39
|
|TSKB
|1,96
|178.339.251
|% 1,55
|
|KARSN
|5,09
|355.565.191
|% 1,39
|
|DOHOL
|3,98
|260.502.179
|% -1,49
|
|KRDMD
|7,04
|422.907.590
|% 2,03
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3588
|7,3625
|% 0,25
|
|Euro
|8,9444
|8,9507
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,0972
|10,1479
|% 0,38
|
|Frank
|8,2709
|8,3207
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9572
|1,9670
|% 0,27
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,57
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,19
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|-26,00
|
|Tam
|2.898
|2.971
|-24,18
|
|Yarım
|1.401
|1.437
|-11,70
|
|Çeyrek
|703
|719
|-5,85
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|56,03
|56,03
|0,39
|