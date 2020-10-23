***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
23.10.2020 16:59
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler OSMEN
26.10.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
OSMANLI MENKUL OSMEN 0,020081 0,0170688
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883369
BIST
18:051.191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -7,69
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.179
18:057,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
18:059,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0451
|Açılış
|: 9,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
18:05486,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,73
|Açılış
|: 486,53
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
484,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|9,24
|211.060.161
|% 10,00
|
|SANFM
|12,10
|13.660.874
|% 10,00
|
|KARTN
|1.238,20
|37.902.540
|% 9,99
|
|KONYA
|832,40
|226.607.044
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|37.936.833
|% 9,98
|
|DAGHL
|19,80
|5.442.934
|% -10,00
|
|AKYHO
|6,94
|79.168.060
|% -9,99
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|KLGYO
|12,26
|67.246.970
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|7.348.023
|% -9,98
|
|TSKB
|1,82
|2.314.041.589
|% 5,20
|
|GARAN
|7,07
|1.167.453.760
|% -0,42
|
|SISE
|6,81
|1.141.593.693
|% -0,44
|
|KRDMD
|3,48
|744.548.304
|% -2,25
|
|EKGYO
|1,82
|636.485.501
|% -4,21
|
|TSKB
|1,82
|2.314.041.589
|% 5,20
|
|EKGYO
|1,82
|636.485.501
|% -4,21
|
|SKBNK
|1,87
|474.617.180
|% -6,03
|
|KRDMD
|3,48
|744.548.304
|% -2,25
|
|YKBNK
|2,22
|408.511.466
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9633
|7,9669
|% 0,37
|
|Euro
|9,4286
|9,4366
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,3620
|10,4140
|% 0,06
|
|Frank
|8,7557
|8,8084
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1178
|2,1284
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-3,17
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,55
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|14,00
|
|Tam
|3.208
|3.287
|23,47
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|11,35
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,26
|42,26
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AVTUR
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 189, 384 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 1, 189 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 18, 900.00 milyon TL de
-
17:57TKURU
Yüzde -6.46 oranında düşüşle 296.90 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 828 adet işlem
-
17:56FLAP
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 610, 823 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TKFEN, BIMAS