***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.10.2020 11:30
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878510
BIST
14:431.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 9,01
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.162
14:437,7692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:439,1674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0185
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:43478,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,15
|Açılış
|: 478,90
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
479,08
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:41
|FORMT
|4,84
|37.516.722
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|30.776.291
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|8.984.394
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.701.414
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|680.558
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.268.369.414
|% 1,39
|
|ODAS
|3,30
|988.692.907
|% 9,27
|
|SISE
|6,98
|830.632.124
|% -0,57
|
|TURSG
|6,24
|552.312.007
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,68
|451.465.715
|% 2,68
|
|ODAS
|3,30
|988.692.907
|% 9,27
|
|GARAN
|7,28
|1.268.369.414
|% 1,39
|
|ZOREN
|2,68
|451.465.715
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,79
|281.925.869
|% 1,13
|
|SISE
|6,98
|830.632.124
|% -0,57
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7670
|7,7702
|% 0,07
|
|Euro
|9,1639
|9,1682
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0271
|10,0773
|% -0,23
|
|Frank
|8,4663
|8,5173
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0649
|2,0752
|% 0,05
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|3,53
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.162
|3.210
|12,00
|
|Tam
|3.148
|3.226
|4,71
|
|Yarım
|1.521
|1.561
|2,28
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,46
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,00
|
|B. Petrol
|41,84
|41,84
|0,55
|