***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:54
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883868
BIST
17:141.158
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -32,22
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:148,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1229
|Açılış
|: 8,0830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:149,5583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1091
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:14495,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 8,45
|Açılış
|: 496,14
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:12
|RTALB
|49,52
|263.968.951
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.229.629
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.058.203
|% 9,98
|
|YAYLA
|3,69
|11.383.668
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|9.919.435
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.455.648
|% -10,00
|
|TMPOL
|9,18
|4.149.168
|% -10,00
|
|ATEKS
|18,36
|2.628.733
|% -10,00
|
|TSKB
|1,95
|3.018.795.441
|% 7,14
|
|ECILC
|7,56
|1.352.001.280
|% 5,73
|
|GARAN
|6,85
|993.193.978
|% -3,11
|
|SISE
|6,45
|825.087.391
|% -5,29
|
|FENER
|37,78
|704.278.638
|% -0,47
|
|TSKB
|1,95
|3.018.795.441
|% 7,14
|
|SKBNK
|1,81
|576.573.882
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|458.522.892
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,37
|664.843.970
|% -3,16
|
|YKBNK
|2,12
|409.291.575
|% -4,50
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0843
|8,0889
|% 1,53
|
|Euro
|9,5539
|9,5600
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,4979
|10,5506
|% 1,31
|
|Frank
|8,8850
|8,9385
|% 1,24
|
|Riyal
|2,1508
|2,1615
|% 1,55
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|5,86
|
|Altın Gr.
|495
|495
|7,90
|
|Cumhuriyet
|3.268
|3.318
|61,00
|
|Tam
|3.256
|3.337
|46,56
|
|Yarım
|1.574
|1.614
|22,52
|
|Çeyrek
|789
|807
|11,26
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,02
|
|B. Petrol
|41,01
|41,01
|-1,06
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -28, 89 kaybederek (% -2.69 ) 1, 046
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LINK, KONTR, KARTN, EGCYO, RTALB, OZRDN, EUYO, CRFSA, ROYAL, GLRYH
-
17:24
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVOD, EUKYO, SAYAS, GENTS, KLGYO, USAK, ITTFH, KONYA, GLBMD, RAYSG
-
17:24
KONTR, SELEC, EGCEY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
TKNSA, HLGYO, BLCYT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında