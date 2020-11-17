***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.11.2020 10:58
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888830
BIST
12:131.275
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -18,02
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.271
12:137,7404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0336
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7470
En Düşük
7,6843
12:139,1896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0459
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,1931
En Düşük
9,1109
12:13470,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,90
|Açılış
|: 470,87
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:13
|YESIL
|48,28
|15.486.349
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.380.249
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|SAFKR
|7,90
|82.904.513
|% 9,72
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,65
|2.202.015.526
|% -3,35
|
|KRDMD
|4,28
|634.094.213
|% -2,28
|
|EKGYO
|1,90
|565.168.304
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,05
|545.231.344
|% -4,12
|
|YKBNK
|2,78
|488.448.363
|% -2,80
|
|EKGYO
|1,90
|565.168.304
|% 0,53
|
|GARAN
|8,65
|2.202.015.526
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,78
|488.448.363
|% -2,80
|
|KRDMD
|4,28
|634.094.213
|% -2,28
|
|SKBNK
|1,48
|175.217.071
|% -2,63
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7352
|7,7404
|% 0,44
|
|Euro
|9,1821
|9,1896
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,1970
|10,2482
|% 0,53
|
|Frank
|8,4621
|8,5131
|% 0,54
|
|Riyal
|2,0565
|2,0668
|% 0,33
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|4,08
|
|Altın Gr.
|470
|471
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|2,00
|
|Tam
|3.111
|3.189
|5,27
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|2,55
|
|Çeyrek
|754
|771
|1,27
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,78
|43,78
|-0,04
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:27MAVI
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 45.38 lira fiyatla işlem gören hissede 831, 291 adet işlem
-
12:26EGEEN
Yüzde -4.84 oranında düşüşle 1, 284.70 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 903 adet işlem
-
12:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, AKBNK, KCHOL
-
12:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 14 kaybederek (% -1.55 ) 1, 149
-
12:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, SAFKR, BMELK, YESIL, VAKKO