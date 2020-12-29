***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2020 11:42
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895364
BIST
11:461.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,08
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:467,4106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0276
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:469,0771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0175
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:46448,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,38
|Açılış
|: 448,21
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ARZUM
|24,86
|22.001.572
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|58.151.713
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.843.621
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.913.622
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,90
|6.283.469
|% -6,31
|
|BRYAT
|472,90
|120.948.091
|% -5,89
|
|KONTR
|21,50
|35.910.916
|% -5,87
|
|BRKSN
|8,42
|1.917.706
|% -5,71
|
|GUBRF
|73,85
|1.068.652.496
|% 4,90
|
|THYAO
|13,00
|763.554.544
|% 3,01
|
|SASA
|20,88
|559.548.159
|% 7,19
|
|KARTN
|105,50
|493.976.605
|% 2,03
|
|KARSN
|3,31
|453.521.345
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|453.521.345
|% 5,41
|
|GSDHO
|2,52
|270.315.177
|% 2,86
|
|SKBNK
|1,54
|157.370.710
|% -1,91
|
|THYAO
|13,00
|763.554.544
|% 3,01
|
|KRDMD
|5,59
|302.883.954
|% -0,36
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4080
|7,4106
|% -0,37
|
|Euro
|9,0671
|9,0771
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9804
|10,0304
|% 0,15
|
|Frank
|8,3288
|8,3790
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9685
|1,9783
|% -0,38
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|7,78
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,22
|26,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,61
|