***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.01.2021 10:02
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896956
BIST
12:471.504
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,42
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.505
En Düşük
1.486
12:477,3896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0326
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4298
En Düşük
7,3804
12:479,0775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0159
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1201
En Düşük
9,0630
12:47462,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,26
|Açılış
|: 462,54
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
464,58
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler12:47
|DOBUR
|23,32
|2.557.361
|% 10,00
|
|SNKRN
|31,76
|380.612
|% 9,97
|
|PSDTC
|23,84
|20.715.785
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.715.785
|% 9,96
|
|PSDTC
|23,84
|20.715.785
|% 9,96
|
|OLMIP
|10,80
|951.998
|% -10,00
|
|KENT
|305,60
|622.507
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,81
|1.636.999
|% -9,94
|
|SERVE
|14,25
|43.306
|% -9,24
|
|NIBAS
|52,00
|14.918.188
|% -9,09
|
|GUBRF
|72,80
|1.666.967.234
|% -6,00
|
|KOZAL
|109,70
|930.275.991
|% 3,20
|
|KARSN
|3,75
|721.128.533
|% 5,04
|
|KRDMD
|5,98
|704.993.863
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,34
|664.506.370
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,34
|664.506.370
|% -0,43
|
|KARSN
|3,75
|721.128.533
|% 5,04
|
|KRDMD
|5,98
|704.993.863
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,09
|356.258.552
|% 0,65
|
|GSDHO
|2,60
|283.419.786
|% 3,59
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3871
|7,3928
|% -0,40
|
|Euro
|9,0677
|9,0772
|% -0,18
|
|Sterlin
|10,0114
|10,0616
|% -0,23
|
|Frank
|8,3668
|8,4172
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9642
|1,9740
|% -0,39
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|2,90
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.061
|3.107
|13,00
|
|Tam
|3.048
|3.125
|19,48
|
|Yarım
|1.473
|1.512
|9,42
|
|Çeyrek
|739
|756
|4,71
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,47
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|51,41
|51,41
|0,32
|