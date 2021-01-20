***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.01.2021 10:02
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903398
BIST
10:301.561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,73
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.561
10:307,4498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0149
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4815
En Düşük
7,4269
10:309,0633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0885
En Düşük
9,0308
10:30443,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,81
|Açılış
|: 443,51
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
444,69
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler10:30
|INTEM
|66,55
|9.026.367
|% 10,00
|
|KSTUR
|220,00
|173.800
|% 10,00
|
|MERIT
|158,50
|1.757.607
|% 9,99
|
|UFUK
|19,96
|449.659
|% 9,97
|
|COSMO
|15,12
|731.112
|% 9,96
|
|UZERB
|78,40
|124.499
|% -9,99
|
|YESIL
|203,00
|16.476.854
|% -8,89
|
|SILVR
|7,74
|26.878.911
|% -8,73
|
|UMPAS
|2,41
|151.206
|% -7,31
|
|YYAPI
|2,63
|68.898.495
|% -6,41
|
|DOHOL
|3,93
|364.961.752
|% 2,34
|
|KARSN
|4,37
|309.136.586
|% 6,07
|
|SISE
|8,00
|279.929.298
|% 0,76
|
|KRDMD
|7,16
|270.224.033
|% 0,85
|
|MGROS
|48,46
|233.755.561
|% 3,77
|
|DOHOL
|3,93
|364.961.752
|% 2,34
|
|KARSN
|4,37
|309.136.586
|% 6,07
|
|TSKB
|1,90
|72.184.713
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,16
|270.224.033
|% 0,85
|
|SISE
|8,00
|279.929.298
|% 0,76
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4456
|7,4498
|% -0,20
|
|Euro
|9,0518
|9,0633
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,1367
|10,1875
|% -0,10
|
|Frank
|8,3448
|8,3951
|% -0,26
|
|Riyal
|1,9768
|1,9867
|% -0,37
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|13,71
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.924
|2.968
|-14,00
|
|Tam
|2.911
|2.984
|-14,96
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|-7,23
|
|Çeyrek
|706
|722
|-3,62
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,10
|0,05
|
|B. Petrol
|56,34
|56,34
|0,44
|