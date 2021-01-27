***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 14:38
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904675
BIST
15:571.500
En Yüksek
|Değişim
|: -2,35%
|| -36,07
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
15:577,3950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0511
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3967
En Düşük
7,3418
15:578,9602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0219
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
15:57436,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 436,96
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler15:55
|KONTR
|48,46
|174.684.589
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|INTEM
|65,05
|19.751.373
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,04
|18.600.461
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|58.921.628
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.744.597
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|3,99
|1.586.985.077
|% 1,01
|
|EKGYO
|2,47
|1.396.150.482
|% -2,76
|
|GARAN
|9,30
|1.243.463.996
|% -2,31
|
|KRDMD
|6,85
|1.031.371.989
|% -0,72
|
|KARSN
|4,75
|923.102.122
|% -5,38
|
|EKGYO
|2,47
|1.396.150.482
|% -2,76
|
|ODAS
|3,99
|1.586.985.077
|% 1,01
|
|TSKB
|1,86
|636.989.512
|% -3,63
|
|SKBNK
|1,49
|411.525.070
|% -0,67
|
|IHLGM
|1,44
|311.607.010
|% -5,26
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3924
|7,3952
|% 0,70
|
|Euro
|8,9549
|8,9597
|% 0,24
|
|Sterlin
|10,0878
|10,1384
|% 0,29
|
|Frank
|8,2737
|8,3235
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9625
|1,9724
|% 0,55
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,55
|
|Altın Gr.
|437
|437
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-15,96
|
|Yarım
|1.393
|1.430
|-7,72
|
|Çeyrek
|699
|715
|-3,86
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,78
|55,78
|0,14
|
Seans Raporu
15:55
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