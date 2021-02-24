***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 10:00
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912057
BIST
11:521.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
11:527,1556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0504
|Açılış
|: 7,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1572
En Düşük
7,0712
11:528,7095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0729
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7110
En Düşük
8,5921
11:52413,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,46
|Açılış
|: 413,99
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
415,73
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler11:52
|CASA
|195,80
|916.344
|% 10,00
|
|MERIT
|377,00
|1.870.297
|% 9,98
|
|KSTUR
|315,10
|714.017
|% 9,98
|
|TACTR
|28,00
|49.728
|% 8,19
|
|MARTI
|2,42
|22.492.066
|% 8,04
|
|MZHLD
|37,26
|176.352
|% -10,00
|
|IZTAR
|22,50
|535.545
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|415.548
|% -9,99
|
|RODRG
|19,48
|716.572
|% -9,98
|
|DIRIT
|7,22
|220.318
|% -9,98
|
|SASA
|39,12
|1.095.321.963
|% 7,71
|
|KOZAL
|136,70
|825.770.930
|% 2,47
|
|ASELS
|17,67
|790.723.943
|% 3,45
|
|PETKM
|5,30
|677.821.841
|% -2,39
|
|GUBRF
|83,40
|538.744.227
|% 1,40
|
|IHLAS
|0,93
|128.618.777
|% -6,06
|
|PETKM
|5,30
|677.821.841
|% -2,39
|
|SKBNK
|1,42
|147.472.734
|% -0,70
|
|TSKB
|1,80
|176.110.511
|% 0,00
|
|ODAS
|4,07
|369.666.189
|% 2,26
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1520
|7,1556
|% 0,71
|
|Euro
|8,7031
|8,7095
|% 0,84
|
|Sterlin
|10,0654
|10,1158
|% 0,66
|
|Frank
|7,8113
|7,8583
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8932
|1,9027
|% 0,21
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|0,20
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.731
|2.772
|23,00
|
|Tam
|2.739
|2.809
|21,87
|
|Yarım
|1.324
|1.359
|10,58
|
|Çeyrek
|664
|679
|5,29
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,03
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|-0,17
|