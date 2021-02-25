***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 10:00
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912574
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
0
En Düşük
0
18:057,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0273
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2001
En Düşük
7,1530
18:058,7829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0567
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7867
En Düşük
8,7148
18:05414,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,67
|Açılış
|: 414,97
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|4,27
|5.888.152
|% 95,00
|
|KRVGD
|15,19
|75.874.779
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.511.466.019
|% 0,00
|
|KERVN
|0,94
|1.700.492
|% 0,00
|
|ETILR
|6,00
|1.834.761
|% 0,00
|
|KRVGD
|15,19
|75.874.779
|% 0,00
|
|GARAN
|8,95
|1.511.466.019
|% 0,00
|
|KERVN
|0,94
|1.700.492
|% 0,00
|
|ETILR
|6,00
|1.834.761
|% 0,00
|
|GEDZA
|36,00
|14.150.441
|% 0,00
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,00
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% 0,00
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% 0,00
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% 0,00
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1914
|7,1968
|% 0,38
|
|Euro
|8,7669
|8,7829
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,1437
|10,1946
|% 0,37
|
|Frank
|7,9010
|7,9486
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9104
|1,9200
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-6,87
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,92
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|66,38
|66,38
|0,20
|