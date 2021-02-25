***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2021 13:11
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912649
BIST
13:121.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.493
13:127,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0378
|Açılış
|: 7,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2132
En Düşük
7,1530
13:128,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1021
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8306
En Düşük
8,7148
13:12416,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,40
|Açılış
|: 416,05
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,33
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler13:12
|MERIT
|414,70
|2.243.942
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.363.178
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.052.751
|% 9,99
|
|BURVA
|37,54
|3.607.263
|% 9,96
|
|CASA
|215,30
|658.818
|% 9,96
|
|DIRIT
|6,50
|1.200.628
|% -9,97
|
|RODRG
|21,16
|902.394
|% -9,96
|
|OZRDN
|11,09
|1.159.807
|% -8,95
|
|KRONT
|59,05
|20.298.392
|% -6,86
|
|KORDS
|25,02
|151.939.368
|% -5,16
|
|PETKM
|5,40
|1.207.252.677
|% 4,65
|
|THYAO
|13,11
|685.043.403
|% 2,18
|
|KARSN
|4,67
|682.984.915
|% -0,64
|
|SASA
|43,20
|616.948.532
|% 8,16
|
|KOZAL
|134,70
|553.583.457
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,36
|550.796.343
|% 3,96
|
|PETKM
|5,40
|1.207.252.677
|% 4,65
|
|IHLAS
|0,90
|144.759.567
|% 0,00
|
|KARSN
|4,67
|682.984.915
|% -0,64
|
|TSKB
|1,76
|208.688.460
|% 1,15
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2055
|7,2073
|% 0,53
|
|Euro
|8,8228
|8,8283
|% 1,17
|
|Sterlin
|10,1846
|10,2357
|% 0,77
|
|Frank
|7,9142
|7,9618
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9170
|1,9266
|% 0,58
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|-8,45
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.760
|2.802
|-8,00
|
|Tam
|2.752
|2.822
|-6,85
|
|Yarım
|1.330
|1.365
|-3,32
|
|Çeyrek
|667
|682
|-1,66
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|66,48
|66,48
|0,30
|