***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.02.2021 10:00
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913197
BIST
12:561.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,48
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
12:567,3573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:568,9180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0384
|Açılış
|: 8,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
12:56417,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,34
|Açılış
|: 417,20
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:53
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|SILVR
|6,64
|22.683.450
|% 9,75
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|128,90
|925.647.039
|% 0,55
|
|THYAO
|13,25
|903.764.856
|% -1,05
|
|GARAN
|8,89
|627.139.564
|% -2,09
|
|SASA
|41,08
|548.871.664
|% -1,49
|
|PETKM
|5,18
|513.932.192
|% -1,89
|
|TSKB
|1,70
|267.821.406
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,25
|285.047.648
|% -2,60
|
|KARSN
|4,07
|416.037.596
|% -3,78
|
|PETKM
|5,18
|513.932.192
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,33
|123.700.729
|% -2,21
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3552
|7,3586
|% 0,08
|
|Euro
|8,9179
|8,9225
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,2232
|10,2745
|% -0,44
|
|Frank
|8,1078
|8,1567
|% 0,32
|
|Riyal
|1,9555
|1,9653
|% 0,04
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-4,78
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|13,16
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|6,36
|
|Çeyrek
|669
|684
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,40
|65,40
|-0,72
|