***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.05.2021 10:00
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935124
BIST
11:151.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
11:158,2906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0210
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
11:1510,0264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0214
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
11:15485,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,56
|Açılış
|: 485,13
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler11:13
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|ERBOS
|83,00
|85.326.772
|% 8,57
|
|VAKFN
|15,54
|3.497.075
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,96
|38.799.695
|% -5,77
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|SERVE
|15,02
|9.658
|% -4,94
|
|KOZAL
|129,80
|857.914.806
|% 5,96
|
|PETKM
|6,71
|770.598.649
|% -2,75
|
|KRDMD
|8,28
|439.485.422
|% 0,00
|
|TUPRS
|93,65
|291.460.289
|% 2,13
|
|THYAO
|12,90
|249.834.499
|% -0,23
|
|PETKM
|6,71
|770.598.649
|% -2,75
|
|KRDMD
|8,28
|439.485.422
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|79.628.124
|% 0,48
|
|GARAN
|7,37
|181.569.288
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,14
|25.451.103
|% -0,87
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2806
|8,2840
|% 0,17
|
|Euro
|10,0217
|10,0279
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,5055
|11,5632
|% 0,46
|
|Frank
|9,0982
|9,1530
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2036
|2,2146
|% 0,25
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|5,22
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,58
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|68,19
|68,19
|0,10
|