***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2021 10:14
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955267
BIST
10:031.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,65
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.434
10:038,5625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5749
En Düşük
8,5140
10:0310,1346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0277
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1511
En Düşük
10,0744
10:03494,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 494,32
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
495,16
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler10:03
|GENIL
|13,00
|23.880.272
|% 9,98
|
|VBTYZ
|22,98
|1.129.214
|% 9,95
|
|DAGI
|3,55
|10.502.664
|% 9,91
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|MERIT
|17,20
|93.104
|% 8,11
|
|ARMDA
|48,12
|25.552
|% -9,97
|
|AGYO
|2,87
|2.034.308
|% -9,75
|
|BRMEN
|2,10
|7.585
|% -3,23
|
|EDIP
|4,77
|961.050
|% -3,05
|
|SANFM
|18,95
|45.632
|% -2,82
|
|GLYHO
|2,27
|48.559.492
|% 0,00
|
|BRSAN
|26,06
|26.370.034
|% 0,00
|
|GENIL
|13,00
|23.880.272
|% 9,98
|
|BRKSN
|10,18
|18.527.442
|% 0,00
|
|SASA
|30,12
|14.761.872
|% 1,55
|
|GLYHO
|2,27
|48.559.492
|% 0,00
|
|IZMDC
|3,05
|12.425.746
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,82
|5.938.276
|% 0,55
|
|DAGI
|3,55
|10.502.664
|% 9,91
|
|GEREL
|5,95
|13.308.722
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5610
|8,5625
|% 0,50
|
|Euro
|10,1248
|10,1346
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,8607
|11,9202
|% 0,25
|
|Frank
|9,3754
|9,4318
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2711
|2,2824
|% 0,27
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-5,46
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,13
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,17
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,75
|71,75
|0,46
|