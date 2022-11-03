***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2022 10:09
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076453
BIST
10:404.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,33
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.092
En Düşük
4.060
10:4018,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6608
En Düşük
18,6046
10:4018,2562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0285
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,3971
En Düşük
18,2151
10:40975,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -3,79
|Açılış
|: 975,73
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
975,52
BIST En Aktif Hisseler10:38
|MIATK
|75,60
|117.817.610
|% 9,96
|
|ERCB
|93,70
|36.177.792
|% 9,91
|
|KERVN
|0,86
|846.518
|% 8,86
|
|NTGAZ
|39,00
|116.995.313
|% 8,70
|
|BERA
|26,00
|170.907.592
|% 8,24
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|402,50
|20.163.430
|% -6,76
|
|HEDEF
|13,15
|7.140.553
|% -5,33
|
|AKENR
|3,56
|38.623.846
|% -5,07
|
|THYAO
|101,50
|2.608.675.806
|% 0,69
|
|TUPRS
|408,80
|1.790.024.682
|% 3,49
|
|ASELS
|35,78
|760.937.097
|% -0,28
|
|PETKM
|14,13
|692.493.117
|% 1,51
|
|KCHOL
|57,45
|478.124.063
|% 1,32
|
|EKGYO
|4,51
|258.764.282
|% -0,66
|
|PETKM
|14,13
|692.493.117
|% 1,51
|
|ISCTR
|9,01
|417.752.088
|% 0,45
|
|YKBNK
|8,90
|397.239.325
|% -0,22
|
|ODAS
|8,64
|345.939.283
|% 2,13
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6163
|18,6181
|% 0,00
|
|Euro
|18,2323
|18,2556
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,0557
|21,1613
|% -0,46
|
|Frank
|18,4005
|18,5113
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9397
|4,9644
|% -0,05
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|-5,54
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.573
|6.638
|-39,00
|
|Yarım
|3.203
|3.245
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.622
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,34
|95,34
|-0,82
|