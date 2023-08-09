***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.08.2023 17:04
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182785
BIST
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18:057.601
En Düşük
|Değişim
|: 2,54%
|| 188,45
|Açılış
|: 7.423
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.367
En Yüksek
7.645
18:0527,0335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0515
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,4251
En Düşük
26,9491
18:0529,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1448
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0658
En Düşük
29,4335
18:051.665,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,94
|Açılış
|: 1.665,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.670,05
|
1.699,87
En Düşük
1.664,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZSUB
|25,30
|122.576.913
|% 10,00
|
|INGRM
|1.127,60
|46.080.351
|% 10,00
|
|TETMT
|814,00
|22.955.389
|% 10,00
|
|FORTE
|79,80
|250.946.146
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,14
|15.527.443
|% 9,99
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|MEDTR
|38,20
|36.537.274
|% -7,51
|
|SEYKM
|7,62
|102.523.709
|% -6,62
|
|KGYO
|47,94
|52.763.840
|% -6,18
|
|GRTRK
|34,82
|183.976.422
|% -5,89
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|KONTR
|271,30
|5.905.360.317
|% 1,27
|
|EUPWR
|191,10
|3.681.274.408
|% -2,10
|
|YEOTK
|181,40
|3.451.634.863
|% -1,41
|
|SMRTG
|82,35
|3.430.646.009
|% -4,19
|
|ASGYO
|20,26
|2.742.644.187
|% 9,93
|
|IMASM
|21,84
|2.482.114.812
|% -8,62
|
|ASTOR
|117,10
|11.276.982.702
|% 1,74
|
|CANTE
|19,23
|1.341.726.392
|% -2,09
|
|FZLGY
|15,39
|1.047.873.662
|% -5,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0073
|27,0335
|% 0,19
|
|Euro
|29,6568
|29,7054
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,2555
|34,4273
|% -0,11
|
|Frank
|30,6794
|30,8643
|% -0,04
|
|Riyal
|7,1792
|7,2152
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-8,44
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|11.414
|11.586
|-23,00
|
|Tam
|11.110
|11.234
|-33,00
|
|Yarım
|5.563
|5.643
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.782
|2.821
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,68
|19,70
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,83
|86,83
|0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TMPOL
Yüzde 9.42 oranında artışla 48.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 112, 446 adet işlem
-
17:58HALKB
Yüzde 8.06 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 976, 046 adet işlem
-
17:57TMPOL
Yüzde 9.51 oranında artışla 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 110, 299 adet işlem
-
17:56OZSUB
Yüzde 10.00 oranında artışla 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 647, 284 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 274, 29 artarak (% 3.42 ) 8, 292