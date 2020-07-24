OSMEN* *EGGUB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.211,20
|42.103.573
|% 10,00
|BRYAT
|91,30
|39.867.449
|% 10,00
|CEOEM
|4,84
|63.122.020
|% 10,00
|BFREN
|887,80
|23.392.823
|% 10,00
|DARDL
|13,31
|7.720.213
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7331
|8,7769
|% 0,50
|Frank
|7,3957
|7,4402
|% 0,45
|Riyal
|1,8207
|1,8299
|% 0,13
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|12,00
|Altın Gr.
|419
|419
|3,82
|Cumhuriyet
|2.728
|2.752
|28,10
|Tam
|2.810
|2.830
|35,20
|Yarım
|1.364
|1.381
|14,20
|Çeyrek
|684
|691
|7,00
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,59
|-0,04
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|0,04
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|-0,16
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 119, 061 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 03 üstünde . İşlem hacmi 16, 885.00 milyon TL de
- 17:59IHYAY Yüzde 9.57 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 418, 406 adet işlem
- 17:58OSMEN Yüzde 9.93 oranında artışla 15.16 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 568 adet işlem
- 17:57KRGYO Yüzde 9.90 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 691, 272 adet işlem
- 17:56KLNMA Yüzde 4.31 oranında artışla 54.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 223, 855 adet işlem