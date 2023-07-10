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***OSMEN* *ERGLI* *CRDFA* *QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

10.07.2023 17:49
***OSMEN* *ERGLI* *CRDFA* *QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem G


***OSMEN******ERGLI******CRDFA******QNBFF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [OSMEN, CRDFA, ERGLI, QNBFF]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMKE2314 115.000.000 10.07.2023 06.10.2023 12.07.2023
- Credıtwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFCK2313 50.000.000 10.07.2023 02.11.2023 12.07.2023
- Credıtwest Faktoring A.Ş. CRDFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTPFC12418 50.000.000 10.07.2023 08.01.2024 12.07.2023
- Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ERGLI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERTT92314 307.000.000 07.07.2023 29.09.2023 12.07.2023
- QNB Finans Faktoring A.Ş. QNBFF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFINFE2313 400.000.000 10.07.2023 16.10.2023 12.07.2023


İlgili Şirketler [OSMEN, CRDFA, ERGLI, QNBFF]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169391


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Tam 10.398 10.618 -48,00  
Yarım 5.199 5.334 -23,00  
Çeyrek 2.608 2.667 -12,00  
Gümüş.Ons 23,02 23,04 -0,06  
Gümüş Gr. 19,28 19,31 -0,03  
B. Petrol 78,64 78,64 0,17  
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