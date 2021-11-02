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***OSMEN* *HLVKS* *GARAN* *OYAKC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

02.11.2021 17:37



***OSMEN******HLVKS******GARAN******OYAKC*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HLVKS, OSMEN, OYAKC, GARAN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA22229 100.000.000 02.11.2021 02.02.2022 04.11.2021
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMK22213 25.000.000 02.11.2021 03.02.2022 04.11.2021
- Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. OYAKC Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSOYKCE2313 300.000.000 02.11.2021 31.10.2023 04.11.2021
- Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGRAN42218 770.180.000 02.11.2021 29.04.2022 04.11.2021


İlgili Şirketler [HLVKS, OSMEN, OYAKC, GARAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974020


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DOBUR 64,40 26.802.130 % 9,99  
VERTU 23,38 138.682.981 % 9,97  
RODRG 14,57 3.250.810 % 9,96  
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Frank 10,4490 10,5119 % 0,03  
Riyal 2,5484 2,5612 % 0,54  
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Altın Ons 1.790 1.790 -3,12  
Altın Gr. 552 552 1,95  
Cumhuriyet 3.631 3.686 11,00  
Tam 3.616 3.707 13,58  
Yarım 1.748 1.793 6,57  
Çeyrek 877 897 3,28  
Gümüş.Ons 23,44 23,47 -0,59  
Gümüş Gr. 7,23 7,24 -0,14  
B. Petrol 84,25 84,25 -0,46  
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