***OSMEN* *LUKSK* *EPLAS* *MERIT* *BASCM* *SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***OSMEN******LUKSK******EPLAS******MERIT******BASCM******SODSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BASCM, EPLAS, LUKSK, MERIT, OSMEN, SODSNSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***BASCM 1 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E FATİH RÜŞTÜ ALGÜL 2.740,980EPLAS 2 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ADNAN KULAKSIZOĞLU 62.500,000EPLAS 3 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ARZU GÜNAY 22.000,000EPLAS 4 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E ERKAN ÇİNKILIÇ 10.000,000EPLAS 5 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E FİLİZ DİLKEN 10.000,000EPLAS 6 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E GÖKHAN AKTAŞ 67.000,000EPLAS 7 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MELİS YAFE 205.000,000EPLAS 8 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E PELİN YILMAZ 15.000,000EPLAS 9 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E SEDAT DİLMAN 40.000,000EPLAS 10 EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E İHSAN ÇAĞLAR 220.000,000LUKSK 11 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E HAYRETTİN KARADEMİR 42,060MERIT 12 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E AHMET ERHAN SEÇİM 2.932,550OSMEN 13 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E HAKAN TATLISU 30.000,000SODSN 14 SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş. E ALİ AKTAŞ 5.250,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911867BIST