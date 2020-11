***OSMEN* *MARTI* *MMCAS* *DOCO* *TEKTU* *IHEVA* *KRGYO* *TURSG* *SNGYO* *ZOREN* *SNPAM* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe









MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BERA, DOCO, IHEVA, KRGYO, MARTI, MMCAS, OSMEN, SNGYO, SNPAM, TEKTU, TURSG, ZORENSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BERA 1 BERA HOLDING A.S. E AHMET KARATAS 440,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E AYSEL DOGRU 280,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E BEDIA AYDIN 320,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E DURAN CEYLAN 1.600,000BERA 5 BERA HOLDING A.S. E FIKRIYE DEMIREL 752,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E HASAN BACAK 3.520,000BERA 7 BERA HOLDING A.S. E HATICE KÖKSAL 3.304,000BERA 8 BERA HOLDING A.S. E HAYRIYE DEMIRCI 752,000BERA 9 BERA HOLDING A.S. E HÜSNÜ ÖZALP 2.960,000BERA 10 BERA HOLDING A.S. E KAMIL BÜYÜKBOYACI 1.440,000BERA 11 BERA HOLDING A.S. E KEMAL YIGIT 5.440,000BERA 12 BERA HOLDING A.S. E MAHMUT ÇITAK 3.096,000BERA 13 BERA HOLDING A.S. E MEHMET YILMAZ 336,000BERA 14 BERA HOLDING A.S. E MEHMET SEKER 256,000BERA 15 BERA HOLDING A.S. E MUHAMMED IBRAHIM ERBAS 3.040,000BERA 16 BERA HOLDING A.S. E MURAT DENIZER 15.656,000BERA 17 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA BARSBAY 3.520,000BERA 18 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA UYSAL 1.280,000BERA 19 BERA HOLDING A.S. E MUSTAFA YALÇIN 30.080,000BERA 20 BERA HOLDING A.S. E MINE ÖZCAN 7.040,000BERA 21 BERA HOLDING A.S. E NAIM CANDEMIR 15.840,000BERA 22 BERA HOLDING A.S. E NECATI KOÇ 7.040,000BERA 23 BERA HOLDING A.S. E NETICE LAÇIN 9.120,000BERA 24 BERA HOLDING A.S. E RAMAZAN SEVER 2.880,000BERA 25 BERA HOLDING A.S. E RAMAZAN YALÇIN 5.760,000BERA 26 BERA HOLDING A.S. E RASIM EKINCI 9.760,000BERA 27 BERA HOLDING A.S. E SELMAN YAYLA 280,000BERA 28 BERA HOLDING A.S. E SELVINAS ESEN 240,000BERA 29 BERA HOLDING A.S. E SERKAN ER 9.800,000BERA 30 BERA HOLDING A.S. E SERVET YIGIT 10.320,000BERA 31 BERA HOLDING A.S. E SEVGI DEMIREL 920,000BERA 32 BERA HOLDING A.S. E TAMER TASDEMIR 5.440,000BERA 33 BERA HOLDING A.S. E YAKUP KARAKAS 4.848,000BERA 34 BERA HOLDING A.S. E YÜKSEL ACAR 26.440,000BERA 35 BERA HOLDING A.S. E ZARIFE AYDIK 7.520,000BERA 36 BERA HOLDING A.S. E ZEKI BASOGLU 9.120,000BERA 37 BERA HOLDING A.S. E ZEYNEP YILDIZ 1.832,000BERA 38 BERA HOLDING A.S. E ÖMER DEDE ALTINSOY 5.120,000BERA 39 BERA HOLDING A.S. E ÖZLEM ERTÜRK 1.280,000BERA 40 BERA HOLDING A.S. E ÜNSAL GÜRBÜZ 4.320,000BERA 41 BERA HOLDING A.S. E ÜZEYIR VURAL 11.040,000BERA 42 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM YILMAZ 960,000BERA 43 BERA HOLDING A.S. E IDRIS MANKAOGLU 1.800,000BERA 44 BERA HOLDING A.S. E ISMET EKMEN 4.000,000BERA 45 BERA HOLDING A.S. E SENGÜL SÜNNETCI 13.200,000DOCO 46 DOCO AKTIENGESELLSCHAFT E SELÇUK SÜRME 200,000IHEVA 47 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E AYKUT SÜRME 10.000,000IHEVA 48 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E SEÇKIN SÜRME 15.000,000IHEVA 49 IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. E SEÇIL SÜRME 2.500,000KRGYO 50 KÖRFEZ GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ENDER GÜÇLÜ 30.007,000MARTI 51 MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. E UFUK OGUL 50.000,000MMCAS 52 MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR A.S. E HÜSEYIN TANRIKUT MOTUN TUGCU 20.000,000OSMEN 53 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. E CANSET KUNTER 105.327,860SNGYO 54 SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E HÜSEYIN TANRIKUT MOTUN TUGCU 45.000,000SNPAM 55 SÖNMEZ PAMUKLU SANAYII A.S. E CELAL SÖNMEZ 250.000,000TEKTU 56 TEK ART INSAAT TICARET TURIZM SANAYI VE YATIRIMLAR A.S. E AYKUT SÜRME 12.824,000TURSG 57 TÜRKIYE SIGORTA A.S. E HÜSEYIN TANRIKUT MOTUN TUGCU 40.000,000ZOREN 58 ZORLU ENERJI ELEKTRIK ÜRETIM A.S. E SEÇKIN SÜRME 2.500,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.