***OSMEN* *MERIT* *BASCM* *PEKGY* *BTCIM* *ARDYZ* *AKSUE* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
08.02.2021 16:55
***OSMEN******MERIT******BASCM******PEKGY******BTCIM******ARDYZ******AKSUE******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AKSUE, ARDYZ, AYES, BASCM, BTCIM, MERIT, OSMEN, PEKGY
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
AKSUE 1 AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET KADİR OKUDAN 1.763,793
ARDYZ 2 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. E ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.385.000,000
AYES 3 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E UĞUR İNAN 23.940,990
BASCM 4 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SALİH ÇINAR 537,880
BTCIM 5 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E AHMET SABRİ EYİNÇ 1.124,995
BTCIM 6 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E LEVENT BAYSAK 31.174,430
MERIT 7 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E KUTLUAY ALGAN 306,000
OSMEN 8 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E PINAR ÇAKILKAYA 82.295,080
PEKGY 9 PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E CÜNEYT GÜLER 1.526.361,800
PEKGY 10 PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ORHAN ÇETİN 2.595.759,225
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908257
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