***OSMEN* *MERIT* *BASCM* *PEKGY* *BTCIM* *ARDYZ* *AKSUE* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***OSMEN******MERIT******BASCM******PEKGY******BTCIM******ARDYZ******AKSUE******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AKSUE, ARDYZ, AYES, BASCM, BTCIM, MERIT, OSMEN, PEKGYSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***AKSUE 1 AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş. E MEHMET KADİR OKUDAN 1.763,793ARDYZ 2 ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. E ARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 2.385.000,000AYES 3 AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. E UĞUR İNAN 23.940,990BASCM 4 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SALİH ÇINAR 537,880BTCIM 5 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E AHMET SABRİ EYİNÇ 1.124,995BTCIM 6 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E LEVENT BAYSAK 31.174,430MERIT 7 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E KUTLUAY ALGAN 306,000OSMEN 8 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E PINAR ÇAKILKAYA 82.295,080PEKGY 9 PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E CÜNEYT GÜLER 1.526.361,800PEKGY 10 PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E ORHAN ÇETİN 2.595.759,225(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908257BIST