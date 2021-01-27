***OSMEN* *MERIT* *EREGL* *HDFGS* *YKBNK* *TMSN* *KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***OSMEN******MERIT******EREGL******HDFGS******YKBNK******TMSN******KUYAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler EREGL, HDFGS, KUYAS, MERIT, OSMEN, TMSN, YKBNKSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***EREGL 1 EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. E NURDAN AYKIN 16.680,827HDFGS 2 HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E CAN SERKAN KARATÜN 16.000,000KUYAS 3 KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. E CAN SERKAN KARATÜN 65.000,000MERIT 4 MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. E NECMETTİN MURAT EREN 764,000OSMEN 5 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. E HAKAN TATLISU 30.000,000TMSN 6 TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. E CAN SERKAN KARATÜN 2.500,000YKBNK 7 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. E ALİS PİRAN 44.572,072(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904945BIST