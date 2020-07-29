***OSMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
29.07.2020 09:02
***OSMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin gerçekleştireceğini bildirdiği tahsisli sermaye artırım işleminde 98.500 TL nominal değerde kaydi bakiye (ISIN Kod: TREOSMK00022) Şirketin talebi üzerine 29.07.2020 tarihinde borsada işlem gören statüde ihraç edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862933
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9557
En Düşük
6,9132
18:058,1677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1798
En Düşük
8,1145
18:05435,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,19
|Açılış
|: 435,68
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,57
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9360
|8,9808
|% -0,01
|
|Frank
|7,5332
|7,5785
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8442
|1,8534
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-8,08
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.850
|2.889
|-6,50
|
|Tam
|2.936
|2.971
|-6,70
|
|Yarım
|1.425
|1.450
|-3,30
|
|Çeyrek
|715
|726
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|5,40
|5,41
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,64
|43,64
|0,03
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59MSGYO
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 992 adet işlem
-
17:57BTCIM
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS