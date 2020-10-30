***OSMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
30.10.2020 16:49
***OSMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler OSMEN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TREOSMK00022 OSMEN Nakit Temettü Ödeme 1,70688 2,0081 30/10/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884981
BIST
16:561.105
En Yüksek
|Değişim
|: -1,91%
|| -21,50
|Açılış
|: 1.121
|
|Önceki Kapanış
|: 1.127
|
1.121
En Düşük
1.096
16:568,3841
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0958
|Açılış
|: 8,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,3841
En Düşük
8,2678
16:569,7965
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1156
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,8011
En Düşük
9,6423
16:56507,36
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 9,97
|Açılış
|: 506,96
|
|Önceki Kapanış
|: 497,38
|
508,64
En Düşük
496,88
BIST En Aktif Hisseler16:54
|CUSAN
|6,27
|21.063.111
|% 10,00
|
|KARTN
|1.812,80
|63.544.717
|% 10,00
|
|IZMDC
|23,76
|12.417.974
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,30
|726.381
|% 10,00
|
|CASA
|36,30
|1.488.917
|% 10,00
|
|POLTK
|360,00
|575.640
|% -10,00
|
|UZERB
|36,98
|345.504
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,79
|976.596
|% -9,98
|
|IZFAS
|6,68
|1.628.112
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,08
|1.211.160
|% -9,93
|
|TSKB
|2,09
|5.196.033.066
|% -9,91
|
|GARAN
|6,62
|889.414.281
|% -2,36
|
|PETKM
|4,19
|864.953.017
|% 3,97
|
|SKBNK
|1,82
|739.472.630
|% -8,08
|
|SISE
|6,16
|631.487.236
|% -2,38
|
|TSKB
|2,09
|5.196.033.066
|% -9,91
|
|SKBNK
|1,82
|739.472.630
|% -8,08
|
|ALBRK
|1,62
|375.805.168
|% -8,47
|
|PETKM
|4,19
|864.953.017
|% 3,97
|
|IHLAS
|1,04
|178.212.881
|% -5,45
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3790
|8,3828
|% 1,14
|
|Euro
|9,7932
|9,7995
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,8112
|10,8654
|% 1,28
|
|Frank
|9,1003
|9,1551
|% 1,05
|
|Riyal
|2,2228
|2,2340
|% 0,97
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|17,47
|
|Altın Gr.
|507
|507
|9,47
|
|Cumhuriyet
|3.360
|3.411
|61,00
|
|Tam
|3.342
|3.426
|54,87
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|26,54
|
|Çeyrek
|810
|829
|13,27
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,67
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,15
|
|B. Petrol
|37,81
|37,81
|-0,45
|
Seans Raporu
16:54
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-
17:10EMKEL
Yüzde -7.33 oranında düşüşle 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660, 396 adet işlem
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17:08XU030
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17:08
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, CUSAN, KARTN
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17:08XU100
Endeks 1, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 8 altında . İşlem hacmi 18, 326.00 milyon TL de