***OSMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
29.01.2021 16:42
***OSMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım
İlgili Şirketler OSMEN
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TREOSMK00022 OSMEN Nakit Temettü Ödeme 6,40091 7,53049 29/01/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906178
BIST
17:561.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -25,67
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
17:567,2969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0373
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:568,8658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0381
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:56437,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,12
|Açılış
|: 437,55
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:54
|TSGYO
|5,39
|7.412.240
|% 10,00
|
|ATAGY
|6,38
|13.931.164
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,06
|50.213.862
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.006.483
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|205.460.699
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|31.922.329
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|36,50
|8.759.759
|% -9,43
|
|VAKFN
|8,30
|19.075.418
|% -9,19
|
|PARSN
|28,38
|230.229.066
|% -9,10
|
|GUBRF
|72,55
|2.273.811.981
|% 4,99
|
|GARAN
|9,31
|2.098.156.941
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.625.332.847
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.488.179.554
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.456.746.570
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.625.332.847
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.488.179.554
|% 4,57
|
|KARSN
|5,19
|1.378.307.370
|% 4,01
|
|TSKB
|1,82
|433.220.427
|% 0,55
|
|GARAN
|9,31
|2.098.156.941
|% -0,85
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2928
|7,2974
|% -0,50
|
|Euro
|8,8590
|8,8664
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,0050
|10,0552
|% -0,37
|
|Frank
|8,1991
|8,2485
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9436
|1,9533
|% -0,31
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|23,04
|
|Altın Gr.
|436
|437
|2,10
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,63
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
-
17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem