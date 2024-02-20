***OSMEN* *OMD* *AKSUE*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
20.02.2024 15:23
***OSMEN******OMD******AKSUE*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.'nin (AKSUE) 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000-TL olan sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100,00 oranında arttırılarak 66.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında yeni pay kullanım işlemleri, 1 TL nominal değerli (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 30.01.2024 - 13.02.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 234.557,247 TL nominal değerli payların 234.557,00 TL nominal değerli tam paylarının Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 16.02.2024 - 19.02.2024 tarihleri arasında satışa sunulması planlanmış olup, 16.02.2024 tarihinde tüm kullanılmayan hakların satışı tamamlanmıştır.
16.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı tamamlanan 234.557,00 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Ertuğrul Erdoğan 125.000 % 53,3 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
Tolun Kudaloğlu 102.841 % 43,8 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250778
BIST