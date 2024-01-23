***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarOsmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı gereğinceÇalışanlara Hisse Opsiyonu Verilmesi Sözleşmesinde belirtilen şartlara tabi olmak üzere 114 (yüzondört) Şirket çalışanına sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak paylar üzerinde kullanılmak üzere yıllara göre ekteki fiyat ve tutarlarda pay alım opsiyonu verilmesi kararı alınmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242322BIST