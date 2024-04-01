***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBu rapor Sermaye Piyasası Kurulu'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Şarta Bağlı Sermaye Artırımı" başlıklı 17'nci maddesi 3. fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264983BIST