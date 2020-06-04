***OSMEN* *OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.06.2020 14:22
***OSMEN******OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.06.2020 tarihinde yapılan Şirketimiz Genel Kurul' una ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekli dosyalarda sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849100
BIST
15:45109.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 98,24
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:456,7581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0267
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:457,5920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,6050
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|Önceki Kapanış
|: 7,5900
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En Düşük
7,5332
15:45373,07
En Yüksek
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|: 1,39%
|| 5,12
|Açılış
|: 373,29
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,44
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.285.909
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|37.338.089
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.514.388
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.568.530
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.802.781
|% -9,99
|
|THYAO
|12,63
|1.112.409.555
|% 0,80
|
|ASELS
|31,82
|952.439.545
|% 0,19
|
|GARAN
|8,15
|676.952.927
|% -0,85
|
|PETKM
|3,75
|627.964.662
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,64
|553.038.117
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,64
|553.038.117
|% -1,20
|
|PETKM
|3,75
|627.964.662
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,38
|202.891.707
|% 1,47
|
|TSKB
|1,15
|154.919.252
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,92
|372.790.429
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4429
|8,4852
|% -0,07
|
|Frank
|7,0175
|7,0597
|% 0,50
|
|Riyal
|1,7952
|1,8042
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,07
|
|Altın Gr.
|373
|373
|5,34
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.455
|28,40
|
|Tam
|2.497
|2.526
|29,30
|
|Yarım
|1.219
|1.233
|14,30
|
|Çeyrek
|609
|617
|7,10
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,83
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,05
|
|B. Petrol
|39,36
|39,36
|-0,43
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