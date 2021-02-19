***OSMEN* *OPET* *DENFA* *YKBNK* *VESTL* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***OSMEN******OPET******DENFA******YKBNK******VESTL******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [OSMEN, DENFA, VAKBN, OPET, VESTL, YKBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMK52111 25.000.000 19.02.2021 21.05.2021 23.02.2021- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK52113 50.000.000 18.02.2021 21.05.2021 23.02.2021- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB62115 460.685.934 19.02.2021 25.06.2021 23.02.2021- Opet Petrolcülük A.Ş. OPET Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSOPAS22319 500.000.000 19.02.2021 17.02.2023 23.02.2021- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESTL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVSTL32213 400.000.000 19.02.2021 09.03.2022 23.02.2021- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK82125 140.000.000 19.02.2021 13.08.2021 23.02.2021İlgili Şirketler [OSMEN, DENFA, VAKBN, OPET, VESTL, YKBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911104BIST