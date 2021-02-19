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***OSMEN* *OPET* *DENFA* *YKBNK* *VESTL* *VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

19.02.2021 17:58



***OSMEN******OPET******DENFA******YKBNK******VESTL******VAKBN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [OSMEN, DENFA, VAKBN, OPET, VESTL, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OSMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOSMK52111 25.000.000 19.02.2021 21.05.2021 23.02.2021
- Deniz Faktoring A.Ş. DENFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZFK52113 50.000.000 18.02.2021 21.05.2021 23.02.2021
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB62115 460.685.934 19.02.2021 25.06.2021 23.02.2021
- Opet Petrolcülük A.Ş. OPET Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSOPAS22319 500.000.000 19.02.2021 17.02.2023 23.02.2021
- Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. VESTL Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSVSTL32213 400.000.000 19.02.2021 09.03.2022 23.02.2021
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK82125 140.000.000 19.02.2021 13.08.2021 23.02.2021


İlgili Şirketler [OSMEN, DENFA, VAKBN, OPET, VESTL, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911104


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Yarım 1.278 1.312 3,91  
Çeyrek 641 656 1,96  
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Gümüş Gr. 6,13 6,13 0,08  
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