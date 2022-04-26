***OSMEN* *SUMAS* *MARTI* *MERCN* *ALBRK* *CLEBI* *YAPRK* *OZKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***OSMEN******SUMAS******MARTI******MERCN******ALBRK******CLEBI******YAPRK******OZKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALBRK, CLEBI, MARTI, MERCN, OSMEN, OZKGY, SUMAS, YAPRK27.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaCELEBI CLEBI 6,75 6,075MERCAN KIMYA MERCN 0,0187898 0,0169108OSMANLI MENKUL OSMEN 0,0978892 0,0881002SUMAS SUNI TAHTA SUMAS 2 1,8YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YAPRK 0,025 0,0225Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaALBARAKA TURK ALBRK 85,18518 1,00 Kaydi PayMARTI OTEL MARTI 400,00000 1,00 Kaydi PayOZAK GMYO OZKGY 100,00000 Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023866BIST