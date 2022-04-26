***OSMEN* *SUMAS* *MARTI* *MERCN* *ALBRK* *CLEBI* *YAPRK* *OZKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
26.04.2022 16:55
***OSMEN******SUMAS******MARTI******MERCN******ALBRK******CLEBI******YAPRK******OZKGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALBRK, CLEBI, MARTI, MERCN, OSMEN, OZKGY, SUMAS, YAPRK
27.04.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
CELEBI CLEBI 6,75 6,075
MERCAN KIMYA MERCN 0,0187898 0,0169108
OSMANLI MENKUL OSMEN 0,0978892 0,0881002
SUMAS SUNI TAHTA SUMAS 2 1,8
YAPRAK SUT VE BESI CIFT. YAPRK 0,025 0,0225
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ALBARAKA TURK ALBRK 85,18518 1,00 Kaydi Pay
MARTI OTEL MARTI 400,00000 1,00 Kaydi Pay
OZAK GMYO OZKGY 100,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023866
BIST