***OSMEN* *VERTU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***OSMEN******VERTU*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler OSMEN, VERTU28.07.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaOSMANLI MENKUL OSMEN 0,0734169 0,0624043VERUSATURK GIRISIM VERTU 0,05 0,05Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952030BIST